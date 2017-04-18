Сильный пожар в приморском посёлке озадачил экспертов

Появились новые подробности недавнего пожара в посёлке Пластун, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как оказалось, причиной происшествия стал вовсе не пал сухой травы. Речь, по всей видимости, идёт об умышленном поджоге или коротком замыкании.

Эксперты пришли к неожиданным выводам, исследуя остатки пожара, вспыхнувшего 16 апреля в посёлке Пластун Тернейского района Приморья. Агентство ранее сообщало о том, что в населённом пункте сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

Первая версия произошедшего – перекинувшийся на жилые строения пал травы – не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС. Одной из основных версий пожара стал умышленный поджог. Также эксперты не исключают, что инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с огнём или короткого замыкания. Что именно послужило причиной возгорания, станет ясно после проведения технических исследований.

В Приморье пожары вспыхивают по самым разным причинам, в том числе довольно необычным. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в понедельник пьяный житель Спасска-Дальнего поджёг собственную квартиру. После этого он вышел на улицу и любовался горящим жилищем. Причины поступка мужчины пока неизвестны.