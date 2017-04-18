Сильный пожар в приморском посёлке озадачил экспертов

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 17:35
"Пробежать Россию": марафонец добрался из Владивостока в Хабаровск
"Пробежать Россию": марафонец добрался из Владивостока в Хабаровск
В Хабаровском крае — опять масштабная утечка нефтепродуктов
В Хабаровском крае — опять масштабная утечка нефтепродуктов
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
На ремонт главного собора Хабаровского края вновь не хватает денег
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:53
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
вчера, 18:11
Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 10:33
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
сегодня, 12:01
Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
сегодня, 15:10
Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
сегодня, 09:05
Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока
сегодня, 13:22
На кладбищах Владивостока уничтожат клещей и крыс
вчера, 19:18
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
сегодня, 15:22
Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой

Обсуждаемое
вчера, 18:11
13

Владивосток побил рекорд сталинских времён
сегодня, 10:33
5

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:18
4

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 19:48
3

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
сегодня, 12:01
2

Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
сегодня, 15:10
2

Улицу Калинина в Хабаровске перекроют минимум на год
вчера, 19:36
1

Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме
вчера, 19:45
1

Во Владивостоке собака по кличке Норик поймала преступника
вчера, 19:45
1

Посол Таиланда попал в больницу под Тверью
сегодня, 09:53
1

Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1431



Система Orphus

Сильный пожар в приморском посёлке озадачил экспертов

Сильный пожар в приморском посёлке озадачил экспертов
Причины произошедшего сейчас уточняются
10 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Появились новые подробности недавнего пожара в посёлке Пластун, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как оказалось, причиной происшествия стал вовсе не пал сухой травы. Речь, по всей видимости, идёт об умышленном поджоге или коротком замыкании.

Эксперты пришли к неожиданным выводам, исследуя остатки пожара, вспыхнувшего 16 апреля в посёлке Пластун Тернейского района Приморья. Агентство ранее сообщало о том, что в населённом пункте сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

Первая версия произошедшего – перекинувшийся на жилые строения пал травы – не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС. Одной из основных версий пожара стал умышленный поджог. Также эксперты не исключают, что инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с огнём или короткого замыкания. Что именно послужило причиной возгорания, станет ясно после проведения технических исследований.

В Приморье пожары вспыхивают по самым разным причинам, в том числе довольно необычным. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в понедельник пьяный житель Спасска-Дальнего поджёг собственную квартиру. После этого он вышел на улицу и любовался горящим жилищем. Причины поступка мужчины пока неизвестны. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru