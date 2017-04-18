В театре "Андеграунд" стартовала Тихоокеанская неделя моды

Накануне в театре «Андеграунд» ВГУЭС открылась традиционная Тихоокеанская неделя моды. Это мероприятие ежегодно собирает всех, кто намерен стать профессионалом в сфере дизайна одежды, а также маститых кутюрье. Праздник моды и стиля включает несколько конкурсов для школьников и студентов. Призами в них становятся поездки на престижные модные конкурсы и показы в Москву и стажировки в европейских городах.

Тихоокеанская неделя моды в этом году открылась «школьным» конкурсом «Мода без границ». Участвовать в нём изъявили желание ученицы из 40 школ Приморского края в возрасте от 8 до 16 лет. В конкурсе было определено 4 номинации – платье, fashion street или «уличная мода», костюм из нетрадиционных материалов и праздничный костюм.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» директор института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко, все коллекции, выполненные и представленные юными участницами конкурса «Мода без границ», - результат занятий в рамках программ дополнительного образования.

«Низкий поклон учителям, которые занимаются с талантливыми девочками. Половину из тех, кто был вчера на подиуме, мы уже знаем в лицо, поскольку ВГУЭС постоянно работает со школами по программам профориентации. Очень сильное впечатление произвела коллекция ученицы школы № 60 Лолиты Кузьменко «Город внутри». Девочка вместе со своей учительницей Натальей Львовной Поляковой проделала огромную работу. Она уже примерно с пятого класса профессионально сориентировалась – это наша будущая абитуриентка, которая постоянно участвует в конкурсах и недавно выиграла олимпиаду по технологии. Также мы тесно сотрудничаем со студией моды и дизайна владивостокской гимназии № 2, где работает Наталья Борисовна Сурганова. И, конечно, хотелось бы отметить триумф Международной лингвистической школы, где ученицы готовились к конкурсу под руководством Татьяны Николаевны Ветохиной и в нескольких номинациях заняли первые места, - рассказала Инна Клочко. – А кроме того, важно, что участниц конкурса поддерживают их родители. Ведь для подготовки коллекций нужны материалы, оборудование – всё это стоит денег. Поэтому талантливым детям крайне важна поддержка взрослых и учителей, которые с огромным энтузиазмом относятся к делу.»