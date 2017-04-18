Бизнес-премия "Золотой мост" собирает лучших предпринимателей

Всего один день остался до окончания срока приёма заявок на бизнес-премию «Золотой мост», церемония награждения которой пройдёт 19 мая на event-площадке Place во Владивостоке. Больше 200 компаний уже стали участниками мероприятия. Регистрация продолжается до 20 апреля на сайте ПремияЗолотойМост.рф.

«Золотой мост 2017» — это премия и бизнес-конференция, учреждённые с целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу Приморского края. Организаторами бизнес-премии являются корпорация развития Приморского края, администрация края и межрегиональный информационный холдинг PrimaMedia.

Бизнес-премией будут отмечены те представители МСП, кто смог внедрить новые подходы и технологии для решения бизнес-задач. Независимое экспертное жюри во главе с первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым определит победителей в 11-ти номинациях: топ-менеджер / руководитель года, первооткрыватели, молодёжный проект, торговля и услуги, бизнес для бизнеса, меценат /социально-ответственная компания, детский проект, экспортный прорыв, женский проект, натуральное хозяйство, startup года.

На сегодняшний день больше 200 бизнесменов Приморья уже подали заявки на участие. В числе самых популярных номинаций – торговля и услуги (больше 50-ти компаний), бизнес для бизнеса и первооткрыватели (более 30-ти), а также топ-менеджер года и женский проект (больше 20-ти заявок).

Заявки принимаются до 20 апреля на официальном сайте мероприятия – ПремияЗолотойМост.рф.

По словам участников, премия «Золотой мост» — это уникальная возможность заявить о себе и получить признание.