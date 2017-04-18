С начала года на дорогах Приморского края погибли 38 человек

Более трети автоаварий в Приморье происходят с участием пешеходов. За первые три месяца этого года на дорогах края погибло 38 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первые три месяца 2017 года в Приморском крае произошло 593 дорожно-транспортных происшествия. Такую статистику приводят в краевом управлении ГИБДД. В них погибло 38 человек. Травмы в автоавариях получил 741 приморец. В дорожной полиции отмечают – в этом году статистика ухудшилась. Количество ДТП выросло на 5 %, на 11 % выросло число пострадавших.

Наиболее распространённым видом дорожных инцидентов в крае стал наезд на пешехода – на них приходится почти 40 % от всех аварий. Ещё треть происшествий – это столкновения автомобилей. Наиболее проблемными территориями Приморья стали Черниговский, Спасский, Партизанский районы, а также Арсеньев.

В управлении ГИБДД сообщили, что большое количество аварии происходят по вине пьяных водителей. Также частыми причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение правил движения на перекрёстках, выезд на «встречку».

Стоит отметить, что в Приморье практически каждый день происходят серьёзные аварии, которые подчас заканчиваются весьма трагически. Одним из последних происшествий стало ДТП в Чугуевском районе. Там, в районе села Соколовка Чугуевского района, с моста улетела легковая машина. 33-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Машина угодила прямо в речку – вверх колёсами. От удара владелец машины скончался на месте. Его 30-летний пассажир сломал несколько рёбер и травмировал грудную клетку.