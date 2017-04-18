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Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой

Прокуратура Владивостока будет судиться с городской думой
Кое-кто из народных избранников предоставил недостоверные данные о доходах
10 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Владивостокская прокуратура готовится направить в суд материалы о нарушении депутатами городской думы антикоррупционного законодательства, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. По сообщению ведомства, некоторые из народных избранников не задекларировали значительное денежное и недвижимое имущество – своё личное и своих супругов.

Ещё в октябре прошлого года прокуратура проводила проверку думы Владивостока на предмет соблюдения требований о противодействии коррупции, предусмотренных федеральным законодательством. В результате были обнаружены миллионы рублей незадекларированных доходов, около 10 объектов недвижимости (в том числе один жилой дом, строительство которого ещё не завершено) и 7 автомобилей.

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» регламентирует в таких случаях досрочно прекратить полномочия депутата, недобросовестно отчитавшегося по своим ресурсам. Представление об этом прокуратура направила в думу сразу же по итогам проверки, в октябре 2016-го. В результате комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности создал комиссию. Она рассматривала изложенные материалы до февраля и пришла к выводу, что выявленные несоответствия в доходах и имуществе народных избранников не являются существенными и «не образуют коррупционного проступка».

В ответ на это прокурор города предложил председателю думы Владивостока всё же вернуться к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов на мартовском заседании. Однако дума, по сообщению ведомства, предложение прокурора проигнорировала, а требования представления, со всеми собранными наблюдениями и доказательствами, оставила без удовлетворения.

В прокуратуре края отметили, что подобные нарушения антикоррупционного законодательства депутатами не раз становились предметом судебных разбирательств в Приморье. Фамилии провинившихся народных избранников надзорный орган не стал разглашать.

 
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