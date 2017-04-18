В Приморье танцующая леопардесса Бэри стала мамой

Леопардесса Бэри стала мамой. Принцесса «Земли леопарда» вместе с котятами попали на снимки фотоловушек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ценные кадры удалось получить специалистам национального парка с помощью фотоловушек в заповеднике «Кедровая падь». Камери сняли саму леопардессу Берри и двух её котят. Объективы камер поймали обитателей заповедной зоны в небольшой пещере и у входа в грот. По полученным кадрам специалисты сделали вывод, что маленькие хищники доставляют матери немало хлопот. Бэри добывает для потомства пищу и уже учит котят мастерству охоты.

Инженер-исследователь «Земли леопарда» Виктор Сторожук рассказал, что достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые.

«Теперь мы точно знаем: бесценное наследие Кедровки сохранено, её богатое семейное древо растет вместе с новыми поколениями леопардов. Уверен, что полученные нами видеокадры – начало новой увлекательной истории», - сказал сотрудник нацпарка.

По подсчётам специалистов, попавших в фотоловушки котятам около 4 месяцев. Если они не погибли в младенчестве, значит, что у них есть все шансы вырасти и стать полноценными членами популяции редчайшего пятнистого хищника. Отцом двух маленьких леопардов может быть самец Leo 12M по имени Тайфун, постоянно проживающий в заповеднике «Кедровая падь».

За судьбой Бэри ученые наблюдают с самого ее рождения, так как является дочерью леопардессы Кедровки. Всероссийскую известность Кедровка и Бэри получили в 2014 году, став звездами интернет-сериала «Пятнистая семейка». РИА «Восток-Медиа» также писало о «танце» Бэри, который привлек внимание зрителей на YouTube



