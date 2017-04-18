Приморская лига международного союза КВН начинает новый сезон

После нескольких дней подготовки сегодня на сцену концертного зала «Феско Холл» выйдут 17 команд – участники гала-концерта. Он начнётся в 19:00 и даст старт новому сезону Приморской лиги международного союза КВН, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Этот фестиваль считается главным кавээновским событием в Приморье. За попадание в сезон, а в дальнейшем - чемпионство и поездку на остров Гуам – будут бороться лучшие команды региона. Несколько дней назад они собрались в одной из гостиниц Владивостока, где шла редактура номеров, составление программы на 18 апреля и обучающий семинар «Школа КВН».

Администратор Приморской лиги КВН Людмила Якимчук рассказала корреспонденту редакции, что сегодня на сцену «Феско Холла» выйдут 17 команд: в основном приморские, а также гости - сборная Комсомольска-на-Амуре.

«Две команды идут вне конкурса – они будут участвовать только в гала-концерте. Это «Серебряный рог» (ДВФУ) и «Ночное движение» из общества слепых. «Серебряный рог» решил завершить свою деятельность, а «Ночное движение» решило пока только заявить о себе – что существует такая команда. В конкурсе будут участвовать «Сборная Кореи» (Владивосток), в которую вошли корейские студенты приморских учебных заведений; «Какао-какао» - бывший «7Б»; «Твой стиль» (ВГУЭС), сборная города Артёма «Мадонна», «Макароны по-флотски» из ТОВВМУ имени адмирала Макарова и другие», - сообщила Людмила Якимчук.

Ведущим гала-концерта будет председатель совета приморского КВН и директор Приморской лиги международного союза КВН Иван Апонюк.



