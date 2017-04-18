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Префектура Акита объединила депутатов Северо-Восточной Азии

Префектура Акита объединила депутатов Северо-Восточной Азии
Стороны обсудили развитие межрегиональных отношений
только что
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Восьмой форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии проходит в эти дни в японском городе Акита.

В представительном форуме участвуют двенадцать делегаций из России, Китая, Монголии, Японии и Южной Кореи. Российскую Федерацию представляют парламентарии Приморского края, а также Владивостока и Хабаровска.

Накануне делегация Законодательного собрания Приморского края в составе спикера Александра Ролика, председателя комитета по экономической политике и собственности Александра Костенко и председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса встретилась с депутатами префектуры Акита.

Гостей тепло приветствовал председатель Законодательного собрания префектуры Акита г-н Масатоси Сибуя. «Я от души благодарю вас за визит, – сказал он. – Уверен, форум станет полезным для развития двусторонних отношений между нашими странами».

Парламент префектуры Акита основан в конце 19 века, а в нынешнем виде существует с 1947 года. В его составе 43 депутата, представляющих пять различных партий. Основная фракция – от либерально-демократической партии, куда входит 22 депутата.

Законодательное собрание префектуры Акита состоит из семи постоянных и трёх специальных комитетов, охватывающих в своей работе все сферы деятельности префектуры и её жителей.

Господин Сибуя является 65-м по счёту спикером парламента префектуры. Японский депутат неплохо знает нашу страну, в том числе Дальний Восток: он посещал Хабаровск, дважды бывал во Владивостоке. Александр Ролик напомнил коллеге о русской поговорке, что «бог любит троицу» и пригласил господина Сибуя в Приморский край.

«Встреча парламентариев региона Северо-Восточной Азии уже восьмая по счёту и это хорошо показывает, насколько важны такие мероприятия для укрепления взаимопонимания и развития отношений в нашем регионе», – отметил спикер Законодательного собрания Приморского края.

 
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