Дом-музей Суханова проводит пасхальную неделю квестом

Детей приглашают поучаствовать в игре и отыскать в музее деревянные яйца

В конце нынешней недели, 23 апреля, Дом чиновника Суханова, который является филиалом объединённого Приморского краевого музея имени Арсеньева, приглашает детей и родителей на пасхальные посиделки. Мероприятие рассчитано на два часа: с 14:00 до 16:00.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудница музея Елена Огай, программа начнётся с выступления Александра Левенко – это завсегдатай музея, живущий во Владивостоке.

«На добровольных началах Александр ведёт в доме Суханова «Музыкальную гостиную», он хорошо поёт романсы и народные песни, аккомпанирует на гитаре», - рассказала Елена Огай. Специально для пасхальных посиделок ведущий «Музыкальной гостиной» подобрал особый репертуар.

После часового концерта посетителей ждёт небольшая лекция о пасхальных традициях. А завершит программу «пасхальный квест», когда детям предложат разгадать загадки и отыскать спрятанные в музейных интерьерах расписные деревянные яйца. Найденные сувениры ребята смогут забрать с собой.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о множестве разнообразных детских программ, которые предлагает музей имени Арсеньева. В их числе – мастер-класс «Тайны совы», семейный квест по главному корпусу музея на Светланской, 20, театрализованная игра «Звери, на подиум!» на улице Арсеньева, 7 Б и другие.