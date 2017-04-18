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Дом-музей Суханова проводит пасхальную неделю квестом

Дом-музей Суханова проводит пасхальную неделю квестом
Детей приглашают поучаствовать в игре и отыскать в музее деревянные яйца
6 минут назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: ic.pics.livejournal.com

В конце нынешней недели, 23 апреля, Дом чиновника Суханова, который является филиалом объединённого Приморского краевого музея имени Арсеньева,  приглашает детей и родителей на пасхальные посиделки.  Мероприятие рассчитано на два часа: с 14:00 до 16:00.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудница музея Елена Огай, программа начнётся с выступления Александра Левенко – это завсегдатай музея, живущий во Владивостоке.

«На добровольных началах Александр ведёт в доме Суханова «Музыкальную гостиную», он хорошо поёт романсы и народные песни, аккомпанирует на гитаре», - рассказала Елена Огай. Специально для пасхальных посиделок ведущий «Музыкальной гостиной» подобрал особый репертуар.  

После часового концерта посетителей ждёт небольшая лекция о пасхальных традициях.  А завершит программу «пасхальный квест», когда детям предложат разгадать загадки и отыскать спрятанные в музейных интерьерах расписные деревянные яйца. Найденные сувениры ребята смогут забрать с собой.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о множестве разнообразных детских программ, которые предлагает музей имени Арсеньева. В их числе – мастер-класс «Тайны совы», семейный квест по главному корпусу музея на Светланской, 20, театрализованная игра «Звери, на подиум!» на улице Арсеньева, 7 Б и другие. 

 
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