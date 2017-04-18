На кладбищах Владивостока уничтожат клещей и крыс

Накануне администрация столицы Приморья подвела итоги электронного аукциона на обработку городских кладбищ от клещей и крыс, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации пресс-службы мэрии Владивостока, обработка должна завершиться к субботе.

Подрядчиком стала организация ООО «Профилактика» - в планы предприятия входит уничтожение грызунов и лесных паразитов на территориях кладбищ «Лесное», «Морское» и ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русском. Период проведения обработки – с 19 по 21 апреля, как и планировалось в мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сроки проведения работ были скорректированы таким образом, чтобы успеть завершить всё до 25 апреля – Родительского дня.

Управление дорог и благоустройства Владивостока организует такие аукционы дважды в год. Следующая обработка от паразитов будет проходить в августе 2017 года. На сегодняшний день обработка кладбищ от клещей является особенно актуальной ввиду начавшегося раньше времени сезона клещевого энцефалита.