На кладбищах Владивостока уничтожат клещей и крыс

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Мэрия подвела итоги аукциона и выбрала подрядчика
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Накануне администрация столицы Приморья подвела итоги электронного аукциона на обработку городских кладбищ от клещей и крыс, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации пресс-службы мэрии Владивостока, обработка должна завершиться к субботе.
Подрядчиком стала организация ООО «Профилактика» - в планы предприятия входит уничтожение грызунов и лесных паразитов на территориях кладбищ «Лесное», «Морское» и ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русском. Период проведения обработки – с 19 по 21 апреля, как и планировалось в мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сроки проведения работ были скорректированы таким образом, чтобы успеть завершить всё до 25 апреля – Родительского дня.
Управление дорог и благоустройства Владивостока организует такие аукционы дважды в год. Следующая обработка от паразитов будет проходить в августе 2017 года. На сегодняшний день обработка кладбищ от клещей является особенно актуальной ввиду начавшегося раньше времени сезона клещевого энцефалита.
Блеск! "А город с 14 по 22 апреля пускает дополнительные маршруты от Луговой до «Морского кладбища». Читать далее: http://www. newsvl. ru/vlad/2017/04/18/158455/#ixzz4eZISykHD Новости Владивостока на VL. ru Пенсионеров много развелось: