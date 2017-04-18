Тигр Амур и леопард Лея вывели на высоту журнал Аэрофлота

Детский бортовой журнал Аэрофлота «Аэрофлот. Юный путешественник» признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Лучшее корпоративное медиа – 2017».

Высокую награду изданию присудила Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в рамках ХIV Международной конференции «Роль корпоративных коммуникаций и СМИ в стратегическом управлении компанией». Специально для журнала Аэрофлота оргкомитет конкурса учредил новую номинацию – «Лучшее корпоративное издание для детей», что в очередной раз подчеркивает уникальность этого продукта на отечественном рынке.

Специализированное издание для детей появилось на рейсах компании в декабре 2016 года и сразу полюбилось юным читателям, приоритетной категории пассажиров Аэрофлота. Перед выходом первого номера компания провела масштабную работу по созданию журнала в уникальном стиле, который соответствует лучшим образцам детской российской периодики прошлого века. В журнале использованы решения, характерные для наиболее популярных детских изданий советской поры – «Весёлые картинки» и «Мурзилка».

Даже имена постоянных персонажей журнала – амурского тигра Амура и дальневосточного леопарда Леи – определены в результате исследования. Выбор самих животных также не случаен – это редкие виды, обитающие на Дальнем Востоке России. Аэрофлот уделяет особое внимание их защите.

Контентную часть журнала составляют увлекательные рассказы о географии, природе, истории необъятной России, интересные сведения о других странах, а также занимательные знания о гражданской авиации.

Также в апреле 2017 года комплект корпоративной прессы Аэрофлота пополнил англоязычный бортовой журнал AEROFLOT.