На ремонт дорог Владивостокская агломерация получит 1,4 миллиарда

Этого должно хватить для обновления трасс на Находку и Партизанск

Сегодня администрация Приморского края заключила соглашение с четырьмя муниципалитетами Владивостокской агломерации о выделении денег для крупномасштабного дорожного ремонта в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В документе говорится, что в 2017 году Владивосток, Артём, Надеждинский и Шкотовский районы получат 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог. Общая сумма складывается из бюджетов всех уровней: федеральный направит 625 миллионов рублей, краевой – 720 миллионов, а также муниципалитетам придётся вложить в ремонт 97 миллионов рублей из собственных средств.

Как сообщает краевая пресс-служба, проект нацелен на снижение перегрузки дорог в часы пик и общее улучшение ситуации на дорогах агломерации.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, заявленные средства будут направлены на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах Владивосток-Находка, Шкотово-Партизанск, Штыково-Ивановка-Реттиховка, а также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артёме и двух районах – Надеждинском и Шкотовском.

«Составлен план-график выполнения работ, завершить их планируется в октябре», – подчеркнул Александр Швора.

Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.