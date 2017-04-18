Приморцы смогут пожаловаться военным прокурорам ТОФ

Приморские призывники и ветераны смогут рассказать о своих проблемах военной прокуратуре. 21 апреля ведомство проведёт выездное заседание во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В эту пятницу военные прокуроры ТОФ примут проведут приём граждан в Доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке. 21 апреля призывники, контрактники, бывшие военные, а также ветераны флота смогут обратиться к работникам ведомства со своими проблемами. Военные прокуроры готовы не только дать консультации, но и принять меры для восстановления нарушенных прав приморцев. Как сообщает пресс-служба ТОФ, в мероприятии также примут участие работники краевого комиссариата и Восточного регионального управления жилищного обеспечения Минобороны, общественных организаций. На встрече будут присутствовать и представители приморской администрации – в частности, департамента труда и социального развития и департамента здравоохранения.

Нарушений прав среди военных хватает. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в прошлый осенний призыв в армию незаконно призвали шестерых приморцев. Не исключено, что часть вопросов будет касаться земельных и строительных проблем. Эти вопросы нередко порождают проблемы во взаимоотношениях военных и чиновников всех мастей. Зачастую от этих споров страдают мирные приморцы. Например, из-за отстуствия диалога между МО РФ и администрацией Владивостока жители острова Русский уже несколько лет дивут без нормальной автодороги.