Три медведя из Приморья уехали жить в Еврейскую автономию

Трёх гималайских медведей, оказавшихся нынешней зимой в реабилитационном центре приморского села Алексеевка, возвратили в дикую природу. Зверей увезли в заповедник Еврейской автономной области «Шухи-Поктой».

Как сообщили сотрудники департамента охотнадзора Приморского края, медведи перед выпуском прошли обследование в реабилитационном центре ООО «Центр тигр». Их упитанность и состояние здоровья специалисты посчитали достаточными для дальнейшей адаптации в дикой среде. О передаче гималайских медведей приморцев попросили сотрудники администрации Еврейской автономной области. Там их приняли специалисты управления по охране, и использованию объектов животного мира.

Состояние популяции гималайского медведя на территории Приморского края не вызывает опасений у биологов. Численность данного вида в прошлом году составляла около 3500 особей, имея тенденцию к увеличению.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что на реабилитацию в Алексеевку зимой попадали не только медведи, но и тигры – в частности, туда отвезли раненого тигрёнка из Пожарского района. Зверя успешно прооперировали и продолжают выкармливать.