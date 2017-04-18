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Сельхозпроизводители Приморья получают поддержку властей
Краевой агропром из года в год показывает хорошие результаты
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в ходе рабочей поездки посетил крестьянско-фермерское хозяйство в селе Урожайном Лесозаводского городского округа. Вчерашний совхоз сегодня стал передовым сельхозпредприятием.

В хозяйстве занимаются растениеводством – выращиванием зерновых культур (пшеница, овёс), сои, картофеля и овощей. Размеры посевных площадей составляют около 3 тысяч гектаров. На предприятии работает больше 50 человек.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Валерий Трубицын рассказал председателю краевого парламента о весенних посевных работах, которыми сейчас заняты полеводы. Кроме того, провёл по объектам, построенным по краевой программе софинансирования, показал сельскохозяйственное оборудование, которым располагает предприятие. Гости осмотрели хранилище для картофеля и овощей.

«В помещениях поддерживается постоянная температура, – сообщил Валерий Трубицын. – А в тёплое время года даже приходится включать холодильники, чтобы температура в хранилище не повышалась, и овощи не портились и не прорастали».

Председатель краевого парламента Александр Ролик встретился с работниками предприятия и ответил на их вопросы.

«Это крупное крестьянско-фермерское хозяйство, – отметил Александр Ролик. – Здесь много работников, хозяйство располагает современной техникой, в пользовании – тысячи гектаров земли, где выращивается сельхозпродукция, которая в последующем реализуется жителям и Лесозаводского городского района и Приморского края. Продукцию получают, прежде всего, бюджетные учреждения: школы, детские сады. Мы помогаем таким сельхозпроизводителям. И это крестьянско-фермерское хозяйство неоднократно получало поддержку в виде субсидирования по краевым программам. То, что сегодня у нас есть такие хозяйства и их становится всё больше – считаю, что это заслуга и органов краевой власти, и органов местного самоуправления, и, конечно, тех энтузиастов, которые занимаются такой важной сферой деятельности, как сельское хозяйство».

По данным департамента сельского хозяйства Приморского края, в этом году планируется засеять 460 тысяч гектаров пахотных земель, что на 25,3 тысячи гектаров больше, чем в 2016 году.


 
 
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