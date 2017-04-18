В Артёме и Ольгинском районе установили новые опоры ЛЭП

К сегодняшнему дню в Ольгинском районе и Артёмовском городском округе восстановили электроснабжение, нарушенное из-за палов травы. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что несколько столбов линий электропередач просто рухнули, когда их охватил огонь.

Как сообщили сотрудники департамента энергетики Приморского края, в Ольгинском районе и Артёмовском городском округе пришлось устанавливать новые опоры ЛЭП и тянуть к ним провода. Этим занимались аварийные бригады.

Также РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим, он был введён распоряжением губернатора.

За его нарушение гражданам и организациям грозит административная и уголовная ответственность. В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей: 101.