Приморский журналист: ОНФ стал площадкой по решению социальных проблем

Победитель конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» из Приморского края молодой журналист Станислав Дмитриев поделился впечатлениями о главном событии в мире российской журналистики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспондент Станислав Дмитриев отметил, что получил много новой полезной информации о деятельности ОНФ, реализуемых общественниками проектах и инициативах. И теперь данный опыт он намерен использовать в своей профессиональной деятельности.

«ОНФ для меня стал уникальной площадкой, где эксперты и активисты работают над важными социальными проблемами. Тема моей конкурсной работы заключалась в исследовании потребительского рынка Владивостока. Совместно с активистами ОНФ мы провели рейд по самым крупным супермаркетам краевой столицы. Выявили нарушения, а также провели мониторинг ценовой политики», – отметил Дмитриев.

Недавно состоялся уже третий конкурс журналистских работ Общероссийского народного фронта. Победители со всех регионов страны получают денежную премию, обмениваются опытом и обсуждают профессиональные проблемы на самом высоком уровне. Кульминацией форума становится встреча с президентом России Владимиром Путиным.



