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Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово

Прокуратура добивается жёсткого наказания для бывшего главы Безверхово
В надзорном органе считают, что приморскому чиновнику дали слишком маленький срок
только что
Закон | Приморский край
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Фото: stavropolnews.ru

В Приморье осудили бывшего руководителя администрации Безверхово, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его обвинили в мошенничестве.

Хасанский районный суд вынес приговор бывшему главе Безверховского сельского поселения. Экс-чиновника признали виновным сразу в нескольких коррупционных преступлениях.

Как установил суд, обвиняемый предложил помочь местному бизнесмену получить в аренду земельные участки – за взятку. Речь шла о сумме в 160 тысяч рублей. Никакой помощи он оказывать не собирался – бывший чиновник хотел попросту «навариться» на доверчивом предпринимателе. В июне 2015 года он получил от бизнесмена 10 тысяч рублей за свои лжеуслуги и потратил эти деньги на личные нужды. Через два месяца обвиняемый потребовал от взяткодателя ещё 200 000 рублей. Эта сумма якобы предназначалась для того, чтобы «подмазать» нужных людей в администрации для беспрепятственной передачи земли в аренду. Во время передачи денег экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Вдобавок бывшему главе Безверхово выписали штраф 2 миллиона рублей. Однако работники прокуратуры сочли данный вердикт слишком мягким. Они обжаловали приговор. Сотрудники ведомства будут добиваться, чтобы обвиняемому дали как можно больший срок.

Стоит отметить, что руководители посёлка Безверхово то и дело попадают в различные скандалы. РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что нынешний руководитель сельской администрации едва не ушёл в отставку за нарушение правил госзакупок. По данным прокуратуры района, глава заключил два муниципальных контракта с ООО «Гидрострой», директором и единственным учредителем которого является его сын.  2 марта Приморский краевой суд прекратил данное административное дело. В конце концов дело разрешилось в пользу чиновника.

 
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