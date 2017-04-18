В Приморье приговорили троих угонщиков

Трое жителей Уссурийска признаны виновными в совершении автомобильных краж – угонщики похищали чужие транспортные средства, чтобы в дальнейшем возвращать их законным владельцам за вознаграждение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по городу Уссурийску. Общая стоимость краденых автомашин превысила 1 000 000 рублей.

По версии следствия, подсудимые занимались автомобильными кражами с 2014 года: именно тогда они угнали свой первый автомобиль – Toyota Wish, за возвращение которого и получили выкуп. Вторую машину - Toyota Corolla Fielder - мужчинам присвоить не удалось: владелец автомобиля спугнул преступников в самый ответственный момент. Два последующих транспортных средства и получаемый за них выкуп находились под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

По факту угона трёх автомашин и покушения на кражу четвёртой отделом МВД Уссурийска возбуждены 4 уголовных дела. В итоге суд признал всех троих фигурантов виновными – двое приговорены к 4 годам лишения свободы, а третий – к году, так как участвовал лишь в одном эпизоде хищения. В качестве места отбывания наказания подсудимым назначена исправительная колония общего режима.