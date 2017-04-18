Китайские соседи готовы строить в Приморье железные дороги

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский провёл переговоры с вице-президентом компании China Railway International Group Лицзе Ваном. Предметом стало возможное участие китайских соседей в достройке международного транспортного коридора «Приморье-1». Корпорация заинтересована в скорейшем осуществлении этого проекта и готова строить мост на автомобильной трассе и отдельные участки дороги на маршруте Пограничный – порт Восточный.

Как сообщает краевая пресс-служба, компания уже провела предварительное обследование дорог в регионе и сейчас занимается проработкой вопросов, связанных с определением оптимальной финансово-экономической модели, по которой могло бы осуществляться инвестирование. Также, по словам вице-президента China Railway International Group, китайская сторона заинтересована в создании портов и модернизации участков железных дорог в Приморье.

Евгений Полянский поблагодарил гостей за интерес к Приморью и призвал использовать новые механизмы, созданные специально для повышения инвестиционной привлекательности региона – это режим свободного порта и территории опережающего развития.

Итогом встречи стала договорённость о дальнейшем взаимодействии по вопросам поэтапной реализации совместных проектов.