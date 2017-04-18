Автомобилисты Владивостока начали день с пробок

Сегодня утром дороги Владивостока оказались загружены на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе собралось всего несколько серьёзных заторов.

Самая мощная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержался 2,5 часа.

Этим утром вновь стояла магистраль Некрасовская – Гоголя. В час пик плотность движения в сторону фуникулёра достигла там 8 баллов. Впрочем, продержалась такая загруженность недолго.

Двухчасовая пробка зафиксирована сегодня на проспекте Красного Знамени. 6-балльный трафик наблюдался на дороге от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода. Столько же времени сохранялся затор на Выселковой улице в сторону Рудневского моста.

Полтора часа ползли автомобилисты по Русской улице – от остановки «Кутузова» до микрорайона Снеговая Падь. Ещё один затор собрался на «Тёщином языке» - в районе улиц Стрелочной и Деревенской. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», он исчез через 1 час 40 минут.

Кроме того, сегодня наблюдался необычно плотный трафик на Университетском проспекте. Дорога в сторону кампуса ДВФУ оказалась загружена на 3 балла. Обычно эта магистраль практически пустует – чаще всего там наблюдается «нулевое» движение.