Автомобилисты Владивостока начали день с пробок

Сегодня вторник, 18 апреля 2017 года, 12:04
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Конкурс речных перевозчиков в Хабаровске прошёл для одного участника
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
Регионы:


Популярное
вчера, 16:47
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 15:44
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
вчера, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:40
Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
вчера, 17:28
Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
вчера, 12:12
В столице Приморья готовятся к худшему
вчера, 14:54
Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
вчера, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 17:48
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье

Обсуждаемое
вчера, 14:27
19

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
вчера, 16:47
12

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
вчера, 18:11
8

Владивосток побил рекорд сталинских времён
вчера, 15:44
6

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
вчера, 17:28
6

Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока
сегодня, 10:33
4

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
вчера, 19:18
3

Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год
вчера, 14:34
3

В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
вчера, 19:48
2

Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год
вчера, 12:39
2

В Надеждинском районе начнут строить очистные сооружения
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье 16.04.2017
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1421



Система Orphus

Автомобилисты Владивостока начали день с пробок

Автомобилисты Владивостока начали день с пробок
На некоторых магистралях собрались мощные заторы
час назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primgazeta.ru

Сегодня утром дороги Владивостока оказались загружены на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе собралось всего несколько серьёзных заторов.

Самая мощная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» продержался 2,5 часа.

Этим утром вновь стояла магистраль Некрасовская – Гоголя. В час пик плотность движения в сторону фуникулёра достигла там 8 баллов. Впрочем, продержалась такая загруженность недолго.

Двухчасовая пробка зафиксирована сегодня на проспекте Красного Знамени. 6-балльный трафик наблюдался на дороге от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода. Столько же времени сохранялся затор на Выселковой улице в сторону Рудневского моста.

Полтора часа ползли автомобилисты по Русской улице – от остановки «Кутузова» до микрорайона Снеговая Падь. Ещё один затор собрался на «Тёщином языке» - в районе улиц Стрелочной и Деревенской. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», он исчез через 1 час 40 минут.

Кроме того, сегодня наблюдался необычно плотный трафик на Университетском проспекте. Дорога в сторону кампуса ДВФУ оказалась загружена на 3 балла. Обычно эта магистраль практически пустует – чаще всего там наблюдается «нулевое» движение.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru