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В Лесозаводске идут работы для укрепления берега Уссури

В Лесозаводске идут работы для укрепления берега Уссури
В ближайшей перспективе необходимо отремонтировать мост
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Приморские власти стараются обезопасить население Лесозаводска от наводнений. Председатель Законодательного собрания Александр Ролик во время рабочей поездки в Лесозаводский городской округ осмотрел ход аварийно-восстановительных работ по укреплению берега реки Уссури, который размывался в результате прошлогоднего паводка.

После разрушительного тайфуна «Лайонрок», который обрушился на Приморье в 2016 году, в городе Лесозаводске в результате подтопления были признаны непригодными для проживания несколько домов. Только что приступившие к своим обязанностям депутаты шестого созыва буквально с ходу приняли поправки в краевой бюджет по выделению помощи пострадавшим. Многомиллионные выплаты из краевого и федерального бюджетов предоставили людям, потерявшим по вине стихии своё имущество и весь урожай (или часть его).

Председатель Законодательного собрания осмотрел берег реки Уссури, где на протяжении пяти километров строители провели восстановительные работы и отсыпали часть береговой черты. «Мы осмотрели те участки, которые подверглись подтоплению во время прошлогоднего тайфуна «Лайонрок», – сказал Александр Ролик. – Сегодня основные работы сделаны, некоторые ещё продолжаются. Но, выделяя средства на восстановление, нужно делать всё, чтобы таких событий больше не повторялось. Чтобы не смывало дома, чтобы люди не страдали от того, что залиты водой их приусадебные участки, огороды. Это задача для органов власти, и мы над этим работаем».

Кроме того, в ходе осмотра председателю краевого парламента рассказали, что автомобильно-пешеходный мост через реку Уссури, расположенный в Лесозаводске, нуждается в ремонте. Это единственная переправа для пешеходов и автотранспорта. Александр Ролик сказал, что сделает всё возможное, что от него зависит. Он отметил, что в ближайшей перспективе мост, соединяющий две части города, необходимо отремонтировать.

 
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