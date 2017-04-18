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Сотрудники МФЦ Владивостока делятся опытом с коллегами из глубинки

Сотрудники МФЦ Владивостока делятся опытом с коллегами из глубинки
В ход идёт даже психологическая подготовка
8 минут назад
Услуги народа | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", nakhodka-city.ru

В Приморье уделяется большое внимание развитию многофункциональных центров «Мои документы». Число филиалов постоянно растёт – по мере информатизации государственных услуг в регионе. Накануне во Владивостоке праздновали годовщину городского МФЦ, но постепенно успехи приходят и к филиалам в приморской глубинке, информирует РИА «Восток-Медиа».

На сегодняшний день в Приморье действует 37 многофункциональных центров. Из них 5 филиалов во Владивостоке, по несколько подразделений в Уссурийске и Находке, остальные «покрывают» все районы края от Хасанского до Тернейского. В центрах приморцы могут оформить больше 200 государственных услуг. Среди них – оформление справок по линии Росреестра, ГИБДД, Пенсионного фонда. Число сервисов постоянно растёт – такова установка губернатора Приморья Владимира Миклушевского на тотальную информатизацию и избавление от очередей.


 

В апреле трёхлетие празднует МФЦ Владивостока – флагманское отделение. В его пяти филиалах, разбросанных по всему городу, граждан консультируют 250 специалистов. Услуги «единого окна» настолько востребованы населением, что некоторые пункты перешли на 7-дневный режим работы. Ежедневно по различным вопросам в многофункциональные центры города обращаются около 2,5 тысяч человек.


 
МФЦ города Находка

МФЦ Находки, к примеру, в этом году ввёл весьма востребованную услугу по замене водительских удостоверений в случае истечения срока их действия (утраты). Специалисты принимают у водителей необходимые документы, делают фотографии, а чуть позже, в пределах 3 – 6 рабочих дней, выдают заявителю новое удостоверение.

Сегодня в некоторых передовых отделениях МФЦ уже можно не только получить интересующие услуги, но и распечатать документ с флеш-носителя, сделать необходимое фото на паспорт. Приморцы высоко отмечают вежливость и компетентность персонала, высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников многофункциональных центров. Как отметил на недавнем брифинге директор «ВГО МФЦ» Игорь Школьный, подготовке специалистов многофункциональных центров уделяется большое внимание. Специалисты из Владивостока охотно делятся своим опытом с сотрудниками МФЦ из отдалённых территорий края.


 

Игорь Школьный

«В соответствии с нормативными документами во Владивостоке создан краевой многофункциональный центр, который обеспечивает поддержку информационной системы, а также оказывает методическую помощь всем сотрудникам учреждения из других городов Приморья. Специалисты из Владивостока обмениваются опытом с сотрудниками МФЦ региона, чтобы повысить уровень обслуживания во всех отделениях края, – пояснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Игорь Школьный. – Кроме того, мы нередко занимаемся психологической подготовкой сотрудников, чтобы они могли уметь найти общий язык с любым заявителем».

 
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