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Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов

Самый богатый приморский депутат в Госдуме заработал 50 миллионов
За год доход Виктора Пинского увеличился в разы
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Самым богатым депутатом Государственной думы Российской Федерации, представляющим Приморье, стал единоросс Виктор Пинский. За прошлый год его состояние пополнилось почти 50 миллионами рублей. Доход народного избранника всего за 12 месяцев увеличился в несколько раз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016 год. Корреспондент агентства изучил декларации обновлённого списка пяти депутатов, представляющих Приморский край в нижней палате Федерального собрания.

Самым финансово удачным минувший год стал для первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», члена комитета по государственному строительству и законодательству Виктора Пинского. В 2016 году он заработал 49,6 миллиона рублей. При этом ещё год назад Пинский был четвёртым и отчитывался всего за 4,7 миллиона. Кроме того, депутат владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства площадью более 2300 квадратных метров, земельным участком под спортивно-туристический комплекс на 158 квадратов и тремя парковочными местами. Транспортных средств в собственности у народного избранника нет.

Второе место рейтинга обеспеченности занял ещё один единоросс, член комитета по транспорту и строительству Сергей Сопчук. Его доход составил 5,5 миллиона рублей. Супруга госдумовца внесла в семейный бюджет ещё почти 3 миллиона. Сергей Андреевич является владельцем двух земельных участков, двух домов, двух квартир и машино-места в России. Помимо этого, в собственности депутата значатся квартира, два гаража и кладовка в Чехии. Также Сопчук владеет автомобилями ГАЗ 21, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz GL 450, Mercedes-Benz S 500 4MATIC и автобусом Volkswagen Caravelle.

Коммунист Алексей Корниенко взял почётную бронзу, заработав 4,7 миллиона. Ещё 639 550 рублей добавила его жена. Также в собственности супругов имеется две квартиры. Кроме того, в собственности члена Счётной палаты Госдумы и члена комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока значатся три квартиры.

Единственная женщина-депутат из Приморья Виктория Николаева расположилась на четвёртой строчке рейтинга. Доход представительницы «Единой России» и члена комитета по безопасности и противодействию коррупции за 2016 год составил 3 миллиона рублей. Она также владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 900 квадратов, жилым домом и квартирой.  Автопарк Виктории Викторовны состоит из двух машин - Lexus LX 570 и Toyota Harrier.

Меньше всех из госдумовских приморцев в прошлом году заработал ещё один единоросс, бывший мэр Артёма Владимир Новиков – всего 2,6 миллиона. При этом член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока владеет земельным участком для ведения садово-огородного хозяйства, частью земельного участка для организации отдыха населения, нежилым помещением и половиной объекта незавершённого строительства. Ездит народный избранник на Nissan X-Trail.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о доходах сенаторов от Приморского края – Светланы Горячевой и Людмилы Талабаевой. Кроме того, накануне стали известны доходы депутатов Законодательного собрания Приморского края. Лидирует в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края по-прежнему Галуст Ахоян.

 
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Комментарии
  • Тоталитарист  (только что)

    Лысым подонком, вором и лавошником Путиным узаконена и усилена воровская система, созданная в РФ алкашиной Ельциным - политическим папашкой ельцинского выпердыша - вора Путина.



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