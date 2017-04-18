Приморская полиция сообщила подробности смертельного ДТП

Приморская полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Чугуевском районе. Стражи порядка поделились подробностями происшествия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Полицейские рассказали первые подробности трагической аварии, которая произошла ночью 17 апреля на севере края. Там, в районе села Соколовка Чугуевского района, с моста улетела легковая машина.





Как сообщили в пресс-службе приморского управления МВД, 33-летний водитель ToyotaMark II не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Машина угодила прямо в речку – вверх колёсами. От удара владелец машины скончался на месте. Его 30-летний пассажир сломал несколько рёбер и травмировал грудную клетку. Вдобавок ко всему он получил общее переохлаждение организма – несколько часов раненый приморец провёл в речке. Автомобиль вытащили из воды только под утро, когда его заметили проезжавшие мимо водители.





Стаж погибшего водителя «Тойоты» составлял 4 года. За последнее время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правоохранительные органы продолжают проверку по факту ДТП. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и провести несколько экспертиз.