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Въезд в свободный порт Владивосток станет проще

Въезд в свободный порт Владивосток станет проще
Правительство утвердило список из 18 государств-льготников
10 минут назад
Экономика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень стран, граждане которых смогут въезжать в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток по упрощённому режиму. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на сайт правительства. В список стран-льготников вошли 18 государств, от азиатских соседей-дальневосточников до стран Нового Света.

Согласно принятому распоряжению, гражданам стран из этого списка оформят однократные электронные документы по типу визы - причём как туристические, так и деловые, гуманитарные. По замыслу авторов проекта, это увеличит инвестиционную привлекательность региона и расширит международные деловые контакты дальневосточников с зарубежными компаниями.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о намерении Минвостокразвития тестировать электронные визы для желающих попасть на территорию свободного порта.

После вступления в силу распоряжения правительства глава ведомства Александр Галушка подчеркнул: «Тестирование пунктов пропуска начнётся с 1 июля. Для практической реализации упрощённого визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы. Это принципиально новый механизм. Мы опробуем его в локальной точке от «а» до «я», отработаем организацию работы и после этого распространим этот механизм дальше».

Стоит отметить, что после въезда иностранных граждан по упрощённому порядку им предоставляется 8 суток, чтобы оформить желаемую визу на срок действий до 30 дней. В перечень стран вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

 
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