Боксёр из Находки взял "золото" на первенстве России

Воспитанник находкинской детско-юношеской спортшколы «Водник» Никита Чирвон успешно выступил на первенстве страны по боксу среди юношей.

290 лучших боксёров в 13 весовых категориях встретились на ринге Владикавказа. В весовой категории 75 килограммов выступали 24 боксёра. После проведения 4 успешных боёв Никита Чирвон из Находки стал победителем в этой категории.

Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» тренер Никиты Глеб Устюжанин, находкинцы летели на соревнования с установкой на победу.

«В нашей весовой категории были и чемпионы Европы, и чемпионы страны. Четыре успешных боя - и Никита получил путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт 6 сентября в Болгарии. Сегодня он уже улетел на восстановительные сборы в Алушту, затем с 1 по 6 мая пройдут сборы в Подмосковье, а после этого мы улетаем в Казахстан на международный турнир по боксу. Затем нас ждёт турнир в Азербайджане, и уже в сентябре Никите предстоит отстаивать честь страны на чемпионате Европы», — сообщил тренер победителя.

В копилке достижений воспитанника находкинской школы бокса уже немало побед. В последние два года Никита Чирвон получал только золотые медали на самых престижных российских и международных соревнованиях. В 2015 году он выиграл юношеское первенство Европы в категории 72 килограмма.