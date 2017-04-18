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Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы

Пьяный приморец поджёг свою квартиру и любовался пожаром с улицы
Он не забыл прихватить с собой кота
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dpchas.com.ua, instagram.com

Минувшим вечером в Спасске-Дальнем Приморского края произошёл один из самых необычных пожаров за последнее время, сообщает РИА «Восток-Медиа». Нетрезвый горожанин поджёг свою квартиру просто для того, чтобы полюбоваться на это с улицы.

В минувший понедельник в Спасске-Дальнем произошло два крупных пожара, один из них - в жилом доме на Красногвардейской улице. Днём, в половине второго, там вспыхнула квартира на четвёртом этаже. Как сообщают очевидцы происшествия, помещение поджёг его же владелец. Пьяный горожанин зачем-то облил ацетоном кресло и подпалил его. После этого мужчина, взяв с собой кота, вышел на улицу и стал наблюдать, как сгорает его жилище. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, пожарные прибыли на место происшествия уже через три минуты после вызова и за полчаса справились с огнём. Чем руководствовался поджигатель – неизвестно. Однако бомжевать, по всей видимости, он не будет. Как пишут горожане в социальной сети Instagram, у погорельца есть ещё одна квартира в другой части города.

Другой инцидент произошёл в здании бывшей вечерней школы на той же улице. В 19:35 в бесхозном здании загорелась одна из комнат. Огонь быстро перекинулся на крышу здания. Пожарный расчёт быстро прибыл на место происшествия и к 9 часам вечера полностью потушил пламя. По информации пресс-службы ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

Крупные пожары происходят в Приморье постоянно. Впрочем, в последнее время значительная часть подобных инцидентов связана с палами травы. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что сейчас по всему краю постоянно жгут сухостой. Пламя ежедневно охватывает тысячи квадратных метров территории. Вот так, например, минувшим вечером полыхала трава вдоль дороги Владивосток – Находка.

 

От деятельности поджигателей страдает не только природа, но и люди. Так, 16 апреля из-за палов в посёлке Пластун Тернейского района случился крупный пожар. Там сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.

 
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Комментарии
  • Доксициклин  (7 минут назад)

    Поборы жкх и прочих ненасытных паразитов толкают людей на подобные меры. Проживание в квартирах становится убыточным . приходится избавляться от лишнего жилья



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