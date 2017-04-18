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"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности

"Луч" крупно проиграл "Спартаку", но находится в безопасности
Главный тренер воздал должное москвичам
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Футболисты «Луча» накануне крупно проиграли в Москве команде «Спартак-2» – 0:3. Досадное поражение, однако, не повлияло на турнирный расклад, поскольку конкуренты «тигров» сыграли не лучше. «Жёлто-синие» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, информирует РИА «Восток-Медиа».

В 32-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Луч» из Владивостока сыграл с молодёжным составом столичного «Спартака». Все три мяча москвичи забили во втором тайме, авторами голов стали Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Константин Савичев. Как отметили наблюдатели, несмотря на такой результат, спартаковцам пришлось несладко. В частности, в первой половине встречи приморцы имели несколько хороших шансов открыть счёт, но каждый раз выручал кипер «красно-белых» Александр Селихов.

 «Луч» выступал в следующем составе: Гаврилов, Коломыц (Белоногов, 90+), Попов, Грицаенко, Килин, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Гриднев, Ребко, Носов (Михалёв, 77), Столбовой (Гордиенко, 56).

Несмотря на разгромный проигрыш, лучовцы сохранили за собой не только 12-е место в турнирной таблице, но и пятиочковый отрыв от «зоны вылета». Относительную безопасность приморцам обеспечили так же, как и «Луч», неудачно сыгравшие конкуренты.

«В первом тайме у нас были моменты – попали в перекладину, Носов выходил один на один. Игра в целом давалась, играли хорошо, отвечали атакой на атаку, – прокомментировал встречу главный тренер «Луча» Константин Емельянов. – Но в начале второго тайма провалились, пропустили подряд два мяча, после чего пришлось раскрываться и бежать вперёд. У «Спартака-2» есть ребята, которые находятся «под» основным составом, обладают хорошим индивидуальным мастерством. Они и решили судьбу матча. У нас, к сожалению, таких футболистов нет».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», "СКА-Хабаровск" в отчётном туре обыграл на родном стадионе «Зенит-2» и закрепился на 3-й позиции.

 
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