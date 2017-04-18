Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока

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Сегодня список выглядит внушительно
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
С 9 часов утра во Владивостоке снова начинаются отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» не изменяют традициям и проводят по будням плановый ремонт.
Сегодня, 18 апреля, список выглядит следующим образом:
3 ключ: 43, 43а;
Александровича: 18, 20;
Багратиона: 6а;
Борисенко: 102а, 104;
Бородинская: 43, 45;
4-я Восточная: 31, 43, 47б;
Калинина: 4, 4б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35, 177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 225а, 235, 241, 243;
Киевская: 5;
Кирова: 5, 7, 9;
проспект Красного знамени: 90;
Лесопитомник: 1, 1а, 2а, 3, 3а, 3в;
Ломаная, 35б;
Маковского: 130, 132;
Минеральная: 2д, 4в;
Калинина – Мальцевская;
Пихтовая: 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71;
Плеханова: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13;
Прапорщика Комарова: 3б, 23, 25, 27, 29, 31;
1-я Пригородная: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
2-я Пригородная: 56 – 65;
3-я Пригородная: 49, 52, 53, 54, 56;
4-я Пригородная: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
Разина: 32;
Русская: 11а, 17, 40, 42, 46;
Садовое общество «Солнечное»:63;
Садовое товарищество «Водник»;
Уткинская: 18, 30, 32;
Уютная: 8д;
Шевченко: 25, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74. 76, 80, 82;
2-я Шоссейная: 13, 15;
3-я Шоссейная: 51;
Ясеневая: 8, 12в, 14б, 16а.
Длительность отключений в зависимости от сложности ремонта составит от двух до восьми часов. Свет должен вернуться в дома горожан к 17:00.