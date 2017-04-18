Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока

С 9 часов утра во Владивостоке снова начинаются отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» не изменяют традициям и проводят по будням плановый ремонт. Сегодня, 18 апреля, список выглядит следующим образом: 3 ключ: 43, 43а; Александровича: 18, 20; Багратиона: 6а; Борисенко: 102а, 104; Бородинская: 43, 45; 4-я Восточная: 31, 43, 47б; Калинина: 4, 4б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35, 177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 225а, 235, 241, 243; Киевская: 5; Кирова: 5, 7, 9; проспект Красного знамени: 90; Лесопитомник: 1, 1а, 2а, 3, 3а, 3в; Ломаная, 35б; Маковского: 130, 132; Минеральная: 2д, 4в; Калинина – Мальцевская; Пихтовая: 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71; Плеханова: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13; Прапорщика Комарова: 3б, 23, 25, 27, 29, 31; 1-я Пригородная: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; 2-я Пригородная: 56 – 65; 3-я Пригородная: 49, 52, 53, 54, 56; 4-я Пригородная: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Разина: 32; Русская: 11а, 17, 40, 42, 46; Садовое общество «Солнечное»:63; Садовое товарищество «Водник»; Уткинская: 18, 30, 32; Уютная: 8д; Шевченко: 25, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74. 76, 80, 82; 2-я Шоссейная: 13, 15; 3-я Шоссейная: 51; Ясеневая: 8, 12в, 14б, 16а. Длительность отключений в зависимости от сложности ремонта составит от двух до восьми часов. Свет должен вернуться в дома горожан к 17:00.

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