Кира Голод и другие борются за гран-при приморского фестиваля

Представители трёх дальневосточных регионов претендуют на гран-при и другие награды фестиваля «Голоса Приморья». Большинство конкурсантов – вокалисты и ансамбли Приморского края. С некоторыми участниками пообщался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 18 марта, во Владивостоке завершился второй конкурсный день Дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса Приморья». Оба дня члены жюри и оргкомитета наблюдали за выступлениями участников на сцене Дворца культуры железнодорожников, а в воскресенье фестивальной площадкой станет уже концертный зал Приморской краевой филармонии. Там запланированы гала-концерт и церемонии награждения, закрытия.

На гран-при либо призовые места надеются практически все, в том числе Кира Голод и её земляки из Находки. Преподаватель вокала городской хоровой школы Виктория Непомнящих рассказала, что её ученики впервые приехали на конкурс такого масштаба и испытали много эмоций.

«В «Голосах Приморья» я начала участвовать 7 лет назад как самостоятельный исполнитель. А своих учеников привезла впервые, и для меня это намного волнительнее, чем выступать самой. Стоит отметить, что все участники от нашей хоровой школы поют в одной возрастной категории – 6 - 9 лет, поэтому тут нужно сохранить дружбу и при этом проявить себя», - отметила педагог.

Юная вокалистка Кира Голод уверенно исполнила песню «Венок» из отечественного мультфильма «Князь Владимир», а потом призналась - в первую очередь приехала на конкурс, чтобы хорошо спеть и поддержать подруг. «Когда я пою, мне очень хочется отдать песню зрителям от души, мне очень нравится петь, и я получаю от этого массу удовольствия. А если я или наши ребята займём призовые места, то я буду довольна вдвойне»,- добавила Кира в беседе с корреспондентом редакции.

Конкурсный просмотр организован в трёх номинациях (академическое пение, народное и эстрадное пение) и в шести возрастных категориях (6-9 лет, 10 – 13, 14 – 17, 18 – 25, 26 – 35, 36 лет и старше).

В числе самых опытных участников - Любовь Куница из села Камень-Рыболов Ханкайского района. Она выступила в категории от 36 лет и рассказала: «Как самостоятельный исполнитель, участвую уже второй раз. Для меня это, во-первых, своеобразная сдача экзамена; во-вторых - некая творческая лаборатория, где можно взять для себя что – то новое. Я считаю, что это просто необходимо, поскольку могу, прежде всего, оценить себя и свои возможности».