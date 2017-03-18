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Приморьем всерьёз заинтересовались бизнесмены из Санкт-Петербурга

Приморьем всерьёз заинтересовались бизнесмены из Санкт-Петербурга
Всего стороны провели больше 30 переговоров о сотрудничестве
18 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Представители делегации Приморского края провели с правительством Санкт-Петербурга и местными предпринимателями больше 30 встреч, в рамках которых договорились о сотрудничестве. Стороны встретились на XI Петербургском Партнериате — площадке для налаживания экономического сотрудничества и межрегиональных связей.

Представители властей Санкт-Петербурга и Приморского края в рамках двухстороннего соглашения обсудили вопросы промышленной кооперации, развития малого и среднего предпринимательства, а также совместные мероприятия, которые помогут бизнес-партнёрам двух территорий установить контакт. Кроме того, с директором ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Даниилом Старковским представители администрации Приморья договорились решить вопрос об организации совместных бизнес-миссий на территории регионов.

Активный отклик участников выставки вызвали направления развития региона, а также особые экономические условия для создания новых производств. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, на экономические условия обратили внимание компания Motorlife, которая рассматривает возможность организации нового производства на Дальнем Востоке, ряд предприятий, готовых поставлять в регион новейшее оборудование. Кроме того, край привлёк бизнесменов в сферах проектирования, строительства, ITи массовых коммуникаций, а также сервисные компании.

«Участие Приморского края в Петербургском Партнериате оказалось весьма плодотворным. Подобные мероприятия позволяют не только приобретать новые контакты для развития бизнеса в регионе, но и информировать предпринимательское сообщество о возможностях Приморского края, а также развивать межрегиональное сотрудничество», —отметила Елена Яскевич.

 
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