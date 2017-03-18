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Жители Владивостока поплатились за то, что не запирали входные двери

Жители Владивостока поплатились за то, что не запирали входные двери
Злоумышленник проникал в чужие прихожие и похищал ценные вещи
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке местные жители стали жертвами краж из-за своей невнимательности. Они оставляли двери квартир открытыми, чем и пользовался злоумышленник. Он тихо пробирался в прихожие, откуда крал деньги и ценные вещи.

Одно из таких происшествий случилось в Ленинском районе города. На место прибыли сотрудники полиции, опросили заявительницу и возможных очевидцев. Оказалось, что потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока женщина была на кухне, злоумышленник вошёл в квартиру и похитил из прихожей сумку с деньгами и документами.

Правоохранители задержали по подозрению в краже 33-летнего жителя Владивостока. Полицейские установили, что задержанный причастен к серии аналогичных краж в приморской столице. Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: спускаясь с верхнего этажа многоквартирного дома, он дёргал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они. Если квартира была открыта, мужчина проникал внутрь и похищал ценные вещи.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморью, злоумышленник дал признательные показания. По фактам краж снезаконным проникновением в жилище правоохранители завели пять уголовных дел. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования его заключили под стражу.

 
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