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Жителя Артёма поймали за серию краж на полмиллиона рублей

Жителя Артёма поймали за серию краж на полмиллиона рублей
Злоумышленник воровал автомобили и другое имущество
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Артёме задержали местного жителя, которого подозревают в пяти кражах. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. На след парня удалось выйти после того, как в полицию пришёл за помощью очередной потерпевший, у которого кто-то похитил грузовик.

К правоохранителям с заявлением обратился 43-летний мужчина. По его словам, возле дома на улице Степановской стоял принадлежавший ему автомобиль Toyota Lite Ace, но кто-то его угнал. На следующий день имущество потерпевшего нашли на одной из улиц города. По подозрению в краже правоохранители задержали 24-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, на злоумышленника завели уголовное дело. Раньше у парня уже были проблемы с законом. В этот раз ему грозит наказание за пять случаев краж, причастность к которым стражи правопорядка смогли установить. На время расследования парня заключили под стражу.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о похожем случае. Серию краж совершили злоумышленники во Владивостоке. Двое местных жителей зашли к пенсионеру в квартиру и представились слесарями. Пока один отвлекал жертву, второй похитил его деньги. Когда мужчин задержали, оказалось, что они причастны ещё к четырём аналогичным преступлениям.

 
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