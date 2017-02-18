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Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС

Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
Уже названа примерная стоимость установки тревожной кнопки
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: avtovzglyad.ru

Во Владивостоке отменили митинг против установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, который должен был пройти на привокзальной площади в воскресенье, 19 февраля. Организаторы отказались от массового сбора в связи с тем, что накануне в Приморье началась выдача ПТС на автомобили без тревожной кнопки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказал один из организаторов воскресного митинга депутат Андрей Галицких, мероприятие решили отменить, так как его цели на данный момент выполнены.

«Выдача ПТС осуществляется сегодня, завтра будет проходить в усиленном режиме. Таможня работает, ГИБДД ставит машины на учёт без проблем, я проверял лично. Выданные ПТС аннулироваться не будут. Благодаря автолюбителям, неравнодушным гражданам, инициативной группе власть услышала нас и откликнулась», - сказал Галицких.

Также, по словам собеседника агентства, до 13 марта должен решиться второй вопрос, связанный непосредственно с установкой кнопки. Андрей Галицких считает, что, скорее всего, в закон будет внесена правка, согласно которой автовладельцы смогут внедрять систему ЭРА-ГЛОНАСС в упрощённом порядке.

«Это будет происходить немного в другом виде – без краш-тестов и за небольшие деньги. Предполагается, что её установка будет стоить меньше 20 тысяч рублей – до копейки сумма озвучена не была, но все прекрасно понимают, что эта сервисная кнопка ни в коем случае не должна быть дорогой. Мы получили хорошие гарантии решения вопроса, пока повестка митинга полностью исчерпана», - уточнил депутат.

При этом, заметил организатор отменённого митинга, в случае, если до 13 марта вопрос по упрощённой установке кнопки не решится, инициативная группа соберётся вновь: «Никто не может запретить людям в установленном законом порядке подать заявку на проведение другого митинга».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что таможня порта Владивосток начала оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. В выходные дни таможенные посты перешли на усиленный режим работы - без выходных с 8:00 до 22:00.  Также люди смогут спокойно поставить авто на учёт в ГИБДД. Это ведомство также будет работать без выходных и до 22:00.

Кроме того, накануне стало известно, что установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания «Дальтест». На данный момент тестируются несколько образцов тревожных кнопок, и к середине марта компания намерена полностью наладить процесс установки.

 
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