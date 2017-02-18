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Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"

Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
"Судно-призрак" может уйти на дно
22 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Портовая спасательная служба приступила к откачке воды с брошенного владельцем и экипажем у берегов Владивостока, в Амурском заливе, судна «Еруслан», сообщило сегодня агентство «Интерфакс».

Отмечается, что судно вновь увеличило крен, а корма почти полностью ушла под воду.

«К судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть», — сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут обсуждать судьбу сухогруза.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», капитан порта Владивосток обещал, что аварийные службы оттащат “судно-призрак” в безопасное место. Однако пока данная процедура затягивается.

 
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