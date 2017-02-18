Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"

"Судно-призрак" может уйти на дно

Портовая спасательная служба приступила к откачке воды с брошенного владельцем и экипажем у берегов Владивостока, в Амурском заливе, судна «Еруслан», сообщило сегодня агентство «Интерфакс».

Отмечается, что судно вновь увеличило крен, а корма почти полностью ушла под воду.

«К судну доставили помпы. Спасатели откачивают воду из трюмов, чтобы выровнять крен судна и не дать ему утонуть», — сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В ближайшее время должно пройти заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут обсуждать судьбу сухогруза.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», капитан порта Владивосток обещал, что аварийные службы оттащат “судно-призрак” в безопасное место. Однако пока данная процедура затягивается.