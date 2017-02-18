Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу

Центральная площадь Владивостока, несмотря на ледяной ветер, сегодня заполнена многочисленными продавцами и покупателями. После перерыва возобновила работу ярмарка, правда, пока только в однодневном режиме. Часть грузовиков напоминает об арестованном, но ещё действующем мэре.









Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», перед 23 Февраля наиболее тесно у прилавков с мясными деликатесами, рыбой и яйцами. Также горожане раскупают фермерские картофель и тыкву.

































«Я живу по ту сторону моста, но всё равно каждый раз приезжаю сюда на ярмарку. Не скажу, что здесь выгоднее, просто я привыкла покупать здесь тот же «Свитанок» - сорт картошки, который хорошо разваривается. 45 рублей за килограмм. Делаю пюре ребёнку. А на рынках у нас, как правило, продают картошку одного вида, и то непонятно. Я здесь ещё у другого дедка беру, но у него уже только мелкая осталась», - поделилась одна из покупательниц, Елена.

«А у нас просто кончилась дома картошка, поэтому пришли пополнить запасы. В магазине – невкусная: там она гнилая, чёрная. А здесь уже несколько лет покупаем жёлтую картошку «Адретта». На Второй Речке она вообще по 50-60 рублей, а здесь дешевле, да и нам удобно – рядом живём», - высказались супруги-пенсионеры Валентина Игнатьевна и Василий Фёдорович.

Впрочем, хватает и недовольных: одним – «что на Некрасовской, что здесь, одни цены», другим «взвесили больше, чем просили». Фермеры, приехавшие за сотни километров, терпеливо выслушивают, отсчитывают сдачу. У некоторых хватает сил улыбаться.











Среди скептиков бытует мнение, что на главной ярмарке региона – сплошные перекупщики. На самом же деле здесь немало производителей, представляющих предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Например, супруги Бойко прибыли ночью на машине из Партизанского района. Антонина рассказала: «Да, мы фермеры, и мне это нравится. У нас есть трактор, техника. Выращиваем огурцы, кабачки, картошку, тыкву, свеклу, морковь. Сегодня за полдня у нас уже купили все закатки с помидорами и огурцами, остались бочковые огурцы и ещё другие банки с консервацией. Если что-то не продастся сегодня тут – не страшно, оптовики в Находке заберут».

Другой продавец, Иван, - из села Халкидон Черниговского района. На вопрос, выгодно ли всего на один день приезжать в краевой центр за 200 километров, по-мужски сдержанно отвечает: «А что делать? В деревне зимой делать нечего, да и там у всех свои продукты. А здесь у меня сразу забрали всю тыкву, остались вот ещё сок и картошка».









Очереди по 20-30 человек выстроились к продавцам яиц из Артёма, Покровки и других населённых пунктов Приморья. Между делом продавцы успевают шутить: на вопрос, откуда яйца, отвечают: «Из-под курицы». Покупатели с трёхэтажной гофротарой в руках радуются, что по 75 рублей купили отборные яйца, которые, по их словам, в магазинах уже по 95.





Власти анонсировали начало продаж-покупок с 10:00, но фактически торговля стартовала гораздо раньше. «У меня первые покупатели были уже в 8 утра. Предлагаю местную, приморскую, ягоду, а также чернику, голубику, вишню, облепиху из Сибири и бруснику с клюквой из Хабаровского края. Хотя сегодня заметно, что народ больше рыбу покупает, чем ягоду», - посетовал владивостокский продавец Василий.

Следующая ярмарка на центральной площади развернётся 4 марта – также с 10 до 17 часов.



















