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Соцстрах переходит на прямую оплату больничных листов и пособий

Соцстрах переходит на прямую оплату больничных листов и пособий
В Приморье определились со сроками
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

С 1 июля 2017 года в Приморском крае начнёт действовать новый проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». О преимуществах проекта для жителей края в режиме онлайн-конференции накануне рассказали специалисты регионального отделения ФСС. 

Эксперты подчеркнули, что в настоящее время пилотный проект реализуется в 20 субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года к ним присоединится Приморский край. 

«На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано около 80 000 предприятий – страхователей и больше 600 000 работающих граждан. Пилотный проект «Прямые выплаты» меняет схему выплаты пособий застрахованным лицам: их выплачивает не работодатель, а ФСС. При традиционной схеме ФСС работает с организациями по зачётному принципу: пособия работникам выплачивает работодатель, а Фонд впоследствии перечисляет ему разницу между суммой страховых взносов и размером выплаченных им пособий. В пилотных регионах работодатель представляет в ФСС документы на выплату пособий. А ФСС проверяет данные и перечисляет пособие напрямую застрахованному. Первые три дня временной нетрудоспособности, как и раньше, работодатель оплачивает сам», – прокомментировала управляющий Приморским региональным отделением ФСС Ольга Суворова.

По словам специалистов, важным преимуществом работы в рамках проекта, прежде всего, станет точное соблюдение сроков выплат. Данный фактор особенно важен тем приморцам, чьи работодатели имеют финансовые проблемы, в том числе находятся на различных стадиях банкротства. Работники в любом случае получают пособие своевременно, без малейших задержек и в полном объёме. 

Узнать всю необходимую информацию, а также скачать формы заявлений можно на сайте регионального отделения ФСС www.r25.fss.ru в разделе «Пилотный проект «Прямые выплаты».

 
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