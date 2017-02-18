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Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю

Приморье уступает в дороговизне квартир только Москве и Севастополю
Чтобы приобрести жильё, местным жителям нужно 119 средних зарплат
полчаса назад
Экономика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", griffon.media

Приморье попало в топ-10 субъектов России, где труднее всего накопить на покупку квартиры. Регион стал третьим по недоступности вторичного жилья и седьмым на первичном рынке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг регионов с самым доступным и недоступным жильём составили эксперты издания Griffon. Составители рейтинга рассчитали, сколько среднемесячных зарплат нужно каждому региону для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров. Расчёт производился по данным средней стоимости квадратного метра в 3-м квартале 2016 года и сведениям о зарплатах в сентябре 2016 года.

В итоге Приморский край занял 3-е место в топ-10 субъектов РФ, где труднее всего накопить на покупку «вторички», а также вошёл в топ-10 субъектов с самыми недоступными первичными квартирами.

Чтобы приобрести «вторичку» площадью 50 квадратных метров, приморцу потребуется 119 среднемесячных зарплат в чистом виде. При этом москвичу, например, для покупки вторичного жилья такого же размера нужно 136 среднемесячных зарплат. На квартиру в новостройке жителю региона придётся потратить 101 среднемесячную зарплату, в то время как москвичу - 118.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Севастополе – на них потребуется 143 зарплаты. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на рынке приморской недвижимости царит мёртвый сезон. При этом речь идёт не о какой-то стагнации – как отмечают сами риелторы, в некоторых  районах отрасль попросту умирает. Рост цен, отток населения, обветшание городов – всё это приводит к тому, что жильё становится некому продавать. 


 

 
 
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