Сегодня "Адмирал" проведёт самый важный матч чемпионата КХЛ

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведёт заключительную игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ. От того, как «моряки» сыграют с подольским «Витязем», зависит, пройдёт приморская команда в плей-офф или нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самый важный матч сезона начнётся в Подольске в 17:00, когда во Владивостоке будет полночь. Для того, чтобы попасть в плей-офф, подопечным Александра Андриевского нужно не проиграть в основное время и взять хотя бы одно очко.

Всего в истории чемпионатов КХЛ сегодняшние соперники встречались семь раз. В активе «Адмирала» значатся четыре победы, а у «Витязя» – три. В сезоне 2013-2014 команды обменялись гостевыми успехами, в следующем чемпионате – домашними. В прошлом сезоне состоялся обмен победами за пределами основного времени: в Подольске все закончилось в овертайме, а во Владивостоке буллитами. В текущем чемпионате «моряки» вновь победили дома – 5:4.

К сегодняшней игре подопечные Александра Андриевского подошли с 83 очками в активе. Приморцы всё ещё держатся за зону плей-офф, занимая 8-ю строчку.

До этого, 13 февраля, в день рождения генерального директора Ильи Спокойнова, «Адмирал» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву». После «моряки» в овертайме проиграли московскому «Динамо», потеряв важные очки на пути к плей-офф.

Примечательно, что накануне стало известно о том, что уже неделю генеральным директором «Адмирала» является руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. Вечером в пятницу, 17 февраля, в Москве силовики задержали Илью Митькина.



