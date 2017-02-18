Установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС займётся приморская компания «Дальтест». На данный момент тестируются несколько образцов тревожных кнопок, и к середине марта компания намерена полностью наладить процесс установки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию региона.

По словам генерального директора дальневосточного регионального центра тестирования «Дальтест» Владимира Демьяненко, дилерское соглашение с ЭРА-ГЛОНАСС находится в стадии подписания.

«У нас уже есть договоры на поставку сертифицированных кнопок, дилерское соглашение на подписи, готовим персонал к установке этих устройств. Принцип действия таков: после установки данные устройств будут передаваться в ГЛОНАСС, где им присвоят идентификационные номера», – отметил руководитель центра.

Он уточнил, что сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок. Процесс «обкатки» установки завершится до 15 марта.

Глава края Владимир Миклушевский заявил, что проблему с установкой ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях решит министерство промышленности и торговли. В регламент системы добавят порядок установки системы на подержанных автомобилях, ввозимых на территорию России.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что таможня порта Владивосток начала оформлять документы для автомобилей, ввезённых после вступления в силу нового закона об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС. К этому моменту в регионе скопилось около тысячи ввезённых неоформленных машин, и ещё 400 ждут погрузки в Японии.

В предстоящие дни таможенные посты перешли на усиленный режим работы - без выходных с 8:00 до 22:00. Также люди смогут спокойно поставить авто на учёт в ГИБДД. Это ведомство также будет работать без выходных и до 22:00.