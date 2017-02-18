Илья Митькин уже неделю не является гендиректором ХК "Адмирал"

Известный политтехнолог Илья Спокойнов (он же Митькин), накануне задержанный в Москве, покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». Как оказалось, уже неделю эту должность занимает руководитель компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Р-спорт».

Сам Гаджиев признался, что дела клуба должен вести человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу, именно поэтому он является гендиректором уже неделю.

Новый руководитель уже успел пообщаться с тренером и непосредственно игроками. Это произошло после игры с московским «Динамо». Гаджиев уверяет, что кадровые перестановки на задачи команды никак не влияют – перед «моряками», как и прежде, стоит цель выйти в плей-офф и пройти во второй раунд Кубка Гагарина.

«Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы «Адмирал» не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России», - заявил Гаджиев.

Информация о смене руководства подтвердилась и в самом владивостокском клубе. На официальном сайте «Адмирала» в разделе руководство Камил Гаджиев действительно значится, как генеральный директор клуба. При этом всего несколько дней назад, 13 февраля, пресс-служба команды поздравляла Илью Митькина с днём рождения. Кстати, именно в этот день «моряки» крупно проиграли ярославскому «Локомотиву».

Гамил Гаджиев является президентом промоутерской компании «Fight Nights», победителем кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпионом Москвы по боевому самбо 2006 года, мастером спорта международного класса по джиу-джитсу, мастером спорта по самбо, тренером высшей категории по самбо, вице-президентом федерации ММА Москвы, а также руководителем компании «Сумма Спорт». До кадровых перестановок в клубе Гаджиев занимал пост первого заместителя генерального директора хоккейного клуба «Адмирал».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Илья Митькин неожиданно возглавил «Адмирал» летом 2015 года. В начале 2016 года Спокойнов попал в топ лучших политтехнологов России. Специалист занял 18-е место из 20 среди экспертов федерального масштаба. С осени прошлого года Митькин также стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова

Примечательно, что на посту гендиректора «Адмирала» менеджер объявил о многих интересных задумках, в частности, о возможности проведения Матча звёзд во Владивостоке. Правда, после ареста своей супруги Марины Свиридовой и давнего товарища Алексея Авершина, Илья Евгеньевич предпочитал появляться на публике подальше от Приморья - например, в Башкортостане или в сети Instagram. Накануне Ленинский районный суд Владивостока продлил арест супруге Митькина Марине Свиридовой и председателю Союза горнопромышленников Приморского края Алексею Авершину на 4 месяца.

Вечером в пятницу, 17 февраля, стало известно о задержании Митькина в Москве. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что его везут во Владивосток в сопровождении силовиков.