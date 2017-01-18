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В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных

В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных
Краевые депутаты обсудили поправки в краевое законодательство
только что
Общество | Приморский край
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Фото: animal.ru

В Приморском крае будут ловить ещё меньше бездомных собак, а депутаты попросят ещё немного денег из федерального бюджета. Такие инициативы сегодня обсудили народные избранники, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня депутаты комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию провели очередное заседание. На нём они обсудили ряд поправок в краевые законы. Самые значимые из них касались отлова и содержания бездомных собак. Суть поправок озвучила заместитель руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Анна Уманец: «Мы предлагаем скорректировать численность собак, подлежащих отлову согласно такому нормативу: две головы на 1000 человек населения. Она меняется каждый год, и эта цифра тоже будет меняться».

Интересно, что для Владивостока такая корректировка будет означать уменьшение числа бездомных собак и кошек, которых нужно отлавливать за год. В 2014 году, во время принятия закона, в приморской столице полагалось ежегодно ловить 1878 животных. В новой версии закона речь идёт о 1266 особях. В других муниципалитетах собираются уменьшить норматив вылова. По словам председателя комитета Евгения Зотова, это вписывается в общую тенденцию смягчения требований к компаниям, которые занимаются выловом безнадзорных животных. С нынешними строгими требованиями бизнесмены не хотят вылавливать братьев наших меньших на городских улицах.

Кроме того, на заседании рассмотрели обращение парламента Карелии к российскому министру ЖКХ Михаилу Меню. Оно касалось обеспечения россиян качественной питьевой водой. Дело в том, что в этом году истекает срок действия госпрограммы «Чистая вода». Она подразумевает финансирование большого количества проектов, связанных с улучшением качества питьевой воды. Карельские депутаты обеспокоились тем, что после окончания программы из федерального бюджета перестанут выделяться деньги на подобные инициативы. Приморские коллеги разделили это беспокойство и решили поддержать это обращение, чтобыне потерять ещё один источник финансирования.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о ситуации с бродячими животными и реализации закона об их отлове, принятого ещё в  2014 году. При этом многие муниципалитеты Приморья столкнулись с большой проблемой – предприниматели сразу же заявили о недостаточном финансировании этого вида деятельности и отказались участвовать в аукционах.

 
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