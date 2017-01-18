Сергей Рыбалка и артисты "Перекрёстка" ищут поддержки у Медведева

Опальный владивостокский театр песни «Перекрёсток», о жизни которого не раз рассказывало РИА «Восток-Медиа», предпринял новые шаги в борьбе за право открыто продолжать творческую деятельность. Накануне руководитель театра Сергей Рыбалка и 20 его коллег-артистов, а также сочувствующих зрителей собрались, чтобы коллективно вручить письмо-ходатайство на имя председателя правительства РФ и партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

В письме он подробно изложил историю неурядиц с городской администрацией и жильцами дома на Нерчинской, которые в прошлом году стали жаловаться на шум во время концертов бардов. При этом, по словам Сергея Рыбалки, у него есть и обращение другой группы жильцов с просьбой сохранить театр в их доме. Тем не менее, театру отказали в безвозмездной аренде и предложили переехать в такой же цоколь жилого дома – но на условиях аренды за 60 тысяч рублей в месяц.

«Введение арендной платы в комбинации с переездом является по сути дела нашим выселением и прекращением деятельности театра, что по нашему убеждению противоречит политике государства, направленной на закрепление людей на Дальнем Востоке, программе культурного развития страны, в частности, Закону о культуре,» - говорится в ходатайстве, которое составил руководитель «Перекрёстка». Завершая своё послание председателю правительства, Сергей Рыбалка обозначил, что артисты готовы обеспечить звукоизоляцию потолка занимаемого ими цоколя при условии дальнейшей безвозмездной аренды.

Ходоков «Перекрёстка» приняла руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева Ольга Забелина, которая также является депутатом городской думы и входит в комитет по бюджету, налогам и финансам. Она выслушала историю конфликта и пообещала заняться поисками решения, которое устроило бы все стороны. К вопросу дальнейшего статуса и судьбы театра «Перекрёсток» подключится и депутат Законодательного собрания Приморья, художественный руководитель театра Горького Ефим Звеняцкий, который ранее в телевизионном эфире уже выражал поддержку бардам. Свою позицию о необходимости сохранения театра выразил и новый руководитель краевого департамента культуры Сергей Матлин, подписавший ранее письмо в защиту «Перекрёстка».