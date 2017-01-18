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Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала

Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
Автобусник пришёл в ярость из-за сделанного ему замечания
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: скриншоты с сайта vestiprim.ru и vl.ru, видео: vestiprim.ru

Приморские следователи проводят проверку по факту нападения на оператора телеканала «Россия» во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». На него набросился разозлённый водитель одного из городских автобусов.

Владивостокские автобусники вновь оказались в центре скандала. В минувший вторник шофёр на маршруте № 40 ударил телеоператора канала «ГТРК-Владивосток» из-за сделанного замечания, а также нецензурно выражался в сторону съёмочной группы и работавшего с ней общественника. 

Инцидент произошёл во время акции против курения в автобусах, которую устроил городской общественный активист Глеб Соловей. Молодой человек уже не первый раз проводит подобные мероприятия – расклеивает листовки, призывает горожан сообщать ему о курящих в транспорте водителях. В этот раз деятельность Глеба решили осветить тележурналисты. Корреспондент ВГТРК Геннадий Картелёв рассказал РИА «Восток-Медиа»: «Акция Глеба Соловья проходит в городе уже несколько дней, мы решили по этому поводу сделать сюжет. На Семёновской площади мы увидели водителя, который сидел в автобусе и курил. Да, он был не на маршруте, но в любом случае это незаконно. К тому же он как раз собирался уезжать с остановки. После нашего замечания он быстро выбежал из автобуса, начал возмущаться тем, что его снимают на камеру».

Как рассказывает сам Соловей, водитель  пытался повредить камеру оператору, а заодно чуть не сломал телефон активиста. Конфликт продолжал накаляться, водитель забежал в автобус. Когда оператор телеканала, Денис Юнак, попытался зайти за ним, водитель схватился за видеокамеру и повредил её. Тогда журналисты зафиксировали на плёнку номера автобуса (почему-то не местные, а сахалинские). Затем Денис Юнак вернулся в салон, чтобы записать, какой компании принадлежит автобус. В этот момент водитель резко закрыл двери и тронулся с места. Он пообещал телеоператору увезти его до завода «Варяг» (конечная остановка маршрута) и убить. Впрочем, к выполнению второй угрозы он попытался перейти гораздо раньше. «Примерно через 150 метров водитель остановил автобус и напал на оператора, начал его бить. Их разняли пассажиры, после чего Денис вышел на улицу. На самом деле это действительно страшно. Нас всё-таки немного защитило то, что мы журналисты. А что бы этот водитель сделал с обычным человеком? И сколько таких водителей у нас ездит по городу?» - возмущается Геннадий Картелёв.

 

Сами журналисты пока не обращались в полицию. Как пояснил РИА "Восток-Медиа" замдиректора владивостокского филиала ВГТРК Евгений Оленев, в настоящий момент руководство канала разбирается в ситуации, а также пытается пообщаться с владельцами автобуса. Работает водитель-скандалист в компании-перевозчике «Влад Рейс». Её представители пока отказываются от каких-либо комментариев. Впрочем, правоохранительные органы сами заинтересовались произошедшим. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, по факту нападения на журналиста началась доследственная проверка. Следователи уже изъяли видеозапись с места происшествия. В данный момент они допрашивают очевидцев произошедшего.

Стоит отметить, что работа «Влад Рейса» подвергается критике со стороны некоторых жителей Владивостока. Вот такие отзывы можно найти о ней на сайте vl.ru. Так что можно предположить, что инцидент с телеоператором – вопиющий, но не уникальный.


 

 

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в июне 2016 года корреспондента ВГТРК Павла Брыкина якобы избили два охранника брата Игоря Пушкарёва – Андрея. Об этом заявил сам журналист. Причиной инцидента стало редакционное задание Брыкина – подготовка репортажа о расследовании уголовного дела владивостокского градоначальника.

 
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Комментарии
  • Боря  (8 минут назад)

    Смотрю автобусники становятся бесповоротно неадекватными. Нервничают, что плату за проезд повысили не на 5 рублей, а всего лишь на рупь?



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