На сохранение Лермонтовского ГОКа край направит 250 миллионов рублей

Сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский и первый вице-губернатор Василий Усольцев встретились с работниками Лермонтовского ГОКа в посёлке Светлогорье. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о кризисном положении предприятия, которое выработало залежи светлогорского вольфрамового месторождения. Несмотря на то, что геологи предполагают наличие залежей вольфрамовой руды в том же Пожарском районе, для их доразведки и освоения требуются время и средства – и это забота собственника компании «Русский вольфрам», владеющей предприятием. Период геологоразведки продлится около 2,5-3 лет. Тем временем коллектив горно-обогатительного комбината остаётся без работы и заработка.

На встрече с работниками Лермонтовского ГОКа губернатор Приморья сообщил, что краевой бюджет направит на обеспечение их работой 250 миллионов рублей. Владимир Миклушевский подчеркнул, что это беспрецедентное кризисное решение должно помочь восстановить производство и полностью использовать нынешнее месторождение, обеспечив людей работой, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей.

Параллельно для снижения монозависимости посёлка от запасов руды в нём будут развивать альтернативные производства – в частности, лесопереработку. По словам руководителя «Тернейлесстроя» Леонида Ивлева, компания готова вложить в новый современный высокотехнологичный завод около 300 миллионов рублей и гарантирует занятость на первом этапе до 100 человек. Первые цеха планируют запустить уже к концу 2017 года.

По поручению главы региона разработан ряд мер социальной поддержки населения моногорода. В этом году на ремонт внутрипоселковых дорог муниципалитету направят целевую субсидию. Кроме того, в Светлогорье отремонтируют уличное освещение, в местной школе и детском саду старые деревянные окна заменят на пластиковые, а к осени в многоэтажные дома проведут высокоскоростной Интернет. В феврале светлогорцев посетит врачебная бригада автопоезда «Забота». Краевые власти рассматривают вопрос строительства поселкового клуба.