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Приморцы скоро увидят звёзд "Ледникового периода"

Приморцы скоро увидят звёзд "Ледникового периода"
Именитые артисты и спортсмены представят новое шоу
сегодня, 19:01
Культура | Приморский край
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Фото: предоставлено организаторами

Артисты известного телепроекта «Ледниковый период» выступят во Владивостоке. Известный фигурист, серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта, продюсер и хореограф Илья Авербух представит в приморской столице новую программу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новый гастрольный тур «Ледникового периода» стартует 28 января в Воронеже. За три месяца артисты побывают в 40 городах России и зарубежья. Программу Ильи Авербуха увидят жители Владивостока, Южно-Сахалинска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Ярославля, Воронежа, Саратова, Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и многих других городов.

По информации организаторов, выступление чемпионов и участников проекта в столице Приморского края пройдёт 4 марта в «Фетисов-Арене». Жители и гости краевого центра своими глазами увидят выступления известных актёров, телеведущих, музыкантов, а также профессиональных спортсменов. В их число войдут Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Владимир Беседин и Алексей Полищук.

Билеты стоимостью от 700 рублей уже поступили в продажу.

 
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