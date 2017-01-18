Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца

Сын знаменитого тигра Амура празднует день рождения. Сегодня, 18 января, маленькому Шерхану исполнилось 4 месяца, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Приморского сафари-парка, сейчас юный хищник прекрасно себя чувствует, имеет отличный аппетит и много времени проводит на улице на прогулках. Маленький полосатый почти перестал дрожать, а это значит, что шерсть тигрёнка активно растёт и он привыкает к приморским морозам.

Накануне ветеринары сделали сыну Амура первую прививку – вакцинацию хищник перенёс спокойно. «После каждой прогулки Шерхану совсем не хочется возвращаться в свой домик. Хочется подольше погулять, побегать с собакой по кличке Табаки, поваляться в снегу. Проявляет интерес к обитателям парка и также к посетителям. Очень нравится бегать по лесу, грызть веточки, царапать и пытаться залезть на дерево», - рассказала ветеринарный врач Василина Татаурова.

В свои 4 месяца Шерхан весит 20 килограммов. Пока полосатый ребёнок ещё пьёт молоко из бутылки, правда, уже гораздо реже – всего 2 раза в день.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Шерхан появился на свет 18 сентября 2016 года. Невеста Амура – Уссури – родила двух тигрят. Однако один из них умер, а второго – Шерхана - специалистам едва удалось выходить.















