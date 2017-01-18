Приморский музей выбыл из борьбы за звание лучшего

Музей имени Арсеньева не вошёл в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

Приморский государственный музей имени Владимира Арсеньева не пробился в плотной конкуренции и выбыл из борьбы за звание «Музей года» по версии The Art Newspaper Russia. Единственное региональное учреждение не попало в шорт-лист престижной премии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторы объявили главных претендентов на премию The Art Newspaper Russia. В каждую из пяти категорий («Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад») вошли по три финалиста. Выбор отражает независимое мнение газеты и сформирован на основе опроса редакции.

В финале номинацию «Музей года» представят Государственная Третьяковская галерея, Институт русского реалистического искусства и Московский музей современного искусства. Музей имени Арсеньева и Музей русского импрессионизма не прошли отбор экспертов.

Лауреаты премии станут известны вечером 2 февраля 2017 года во время торжественной церемонии в Центральном Манеже в Москве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Музей имени Арсеньева во Владивостоке может стать «Музеем года» по версии The Art Newspaper Russia. Учреждение вошло в лонг-лист престижной премии. В расширенный список помимо музея Арсеньева попали 4 московских учреждения.