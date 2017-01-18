На берегу Малиновки нашли убитого приморца

Через две недели после Нового года оборвалась жизнь 27-летнего приморца из села Ракитного. Его труп полицейские нашли на берегу реки Малиновки, уголовное дело по факту убийства возбудили сотрудники Следственного комитета РФ.

В Дальнереченском районе Приморья 14 января произошла смертельная ссора двух местных жителей 25 и 27 лет. Именно личная неприязнь привела к тому, что младший зарезал старшего. Как уточнила РИА «Восток-Медиа» подполковник юстиции Аврора Римская, на теле убитого эксперты насчитали 11 ножевых ранений головы и грудной клетки.

Убив земляка, подозреваемый спрятал тело в сарае, а ночью вывез на санях к реке. Теперь злоумышленник является фигурантом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он признался в содеянном и подтвердил свои слова в ходе проверки показаний на месте.

Расследование продолжается, идёт допрос свидетелей, в связи с чем подозреваемого взяли под стражу.